Aus organisatorischen Gründen hat die Burger Tafel ab 3. April für zwei Wochen geschlossen. Außerdem geht eine Spendenaktion in die Endrunde.

Burg - In wenigen Tagen läuft die Frist für die Spendenaktion für die Tafeln in Burg und Genthin ab. Der Startschuss für die Aktion der Sparkasse MagdeBurg fiel beim Neujahrsempfang Anfang Februar in der Burger Stadthalle. Wieviel Geld fehlt noch?