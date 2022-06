Burg - Jasmin ist elf Jahre alt. In diesem Alter sollten Kinder die Welt entdecken dürfen. Doch sie muss seit ihrer Geburt an die Dialyse. Ihre Niere ist zu schwach, und Jasmin braucht dringend ein Spenderorgan. Der Tanzclub Vilando, zu dem viele Burger gehören, hat eine Aktion gestartet. Doch sie sind noch nicht am Ziel.