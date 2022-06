Bürgerhaus in Woltersdorf so gut wie fertig: Arbeiten in dieser Woche endgültig abgeschlossen

Woltersdorf (pa) - Gute Nachrichten für die Woltersdorfer: Die Sanierungsarbeiten im Bürgerhaus sind abgeschlossen. Darüber informierte am Dienstag Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD). Damit geht ein Projekt ins Ziel, das vor drei Jahren schon Thema war, aber wegen der Haushaltssituation vom Gemeinderat verschoben wurde. Vor fast genau drei Jahren, am 3. November 2018, schrieb die Volksstimme: „Zurückgestellt wurden die Planungen für die Sanierung des Ortsgemeinschaftshauses Woltersdorf in Höhe von 20 000 Euro und einen Spielplatz hinter der Mehrzweckhalle in Königsborn für 50 000 Euro. In beiden Fällen geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass diese Maßnahmen auch über das Leader-Förderprogramm realisiert werden können. Andernfalls müsse zumindest die Planung für Woltersdorf auf das Jahr 2021 verschoben werden.“