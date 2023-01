Das Rathaus der Einheitsgemeinde Biederitz in der Magdeburger Straße 38 in Biederitz.

Biederitz/Möser - Zur Gemeindebürgermeister-Wahl am 17. September in Biederitz und am 15. Oktober 2023 in Möser sind alle Einwohner aufgerufen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen. Voraussetzung ist auch, dass ein Wähler Deutscher oder Staatsangehöriger der Europäischen Union ist.