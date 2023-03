Burg - Dreckecken gibt es in Burg noch. Auch achtlos weggeworfenen Müll in der Landschaft und im Stadtgebiet. Deshalb will Burg an eine alte Tradition anknüpfen und zum Großputz aufrufen. „Und gemeinsam macht es auch mehr Spaß“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).

