Der stationäre Blitzer an der Bundesstraße 1 in Reesen (Richtung Hohenseeden/Genthin) hat sich nach Ansicht der Stadt bewährt. Viele Autofahrer drosseln das Tempo, wenn sie in die Burger Ortschaft hineinfahren.

Burg - Hat sich der Autofahrer, der im vergangenen Jahr durch Reesen mit 125 km/h gedüst ist, wie im Flugzeug gefühlt? War er vielleicht betrunken oder im Halbschlaf? Die Antworten auf die Fragen fallen wohl unterschiedlich aus. Am Ende steht jedoch fest: Der Mann war mit 75 Stundenkilometern zu schnell unterwegs, ist quasi ungebremst die in Ortschaft hineingefahren – und hat dafür ein Foto fürs Leben geerntet. „Und ein Fahrverbot“, sagt Burgs zuständiger Sachgebietsleiter Torsten Schulz. Zugleich wurde damit eine Art Negativrekord für den Reesener Blitzer an der Bundesstraße 1 aufgestellt, der mittlerweile weithin bekannt ist und dafür sorgt, dass unzählige Fahrer das Tempo drosseln. Insgesamt sorgte er mehr als 1500 Mal für Schrecksekunden und einen Blick aufs Tacho. Für die große Anzahl der Ertappten ging die Tour noch einmal glimpflich aus. 240 Mal wurde ein Bußgeld fällig und in 19 Fällen musste der Führerschein für einen Zeitraum abgegeben werden. Auf jeden Fall habe der Blitzer seine erzieherische Wirkung entfaltet, sagt Torsten Schulz.