Burgs Bürgermeister sauer: Weniger Ein-Euro-Jobber, mehr Dreck?

Ein -Euro-Jobber waren im so genannten Grünbereich eine große Stütze für die Kommunen. Das wird sich in diesem Jahr allerdings ändern – und sorgt für Frust.

Im Jahr 2019 waren über die Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft Genthin (QSG) 19 Männer und Frauen als Ein-Euro-Jobber in der Stadt Burg beschäftigt. Hier befreite eine Gruppe den Treppenaufgang zum Rodelberg von Unkraut.

Burg/Genthin - Ja, Detershagen ist ein schmuckes Dorf. Wohl auch deshalb, weil viele an einem Strang ziehen. „Aber die Arbeit macht sich nicht von allein“, sagt Ortsbürgermeister Ingolf Meyer. Deshalb war er in den zurückliegenden zwei Jahren heilfroh, mit Katrin Zielinski eine Ein-Euro-Jobberin an der Seite zu haben, die Gemeindearbeiter Mario Endert fleißig unterstützt hatte. Das könnte sich jetzt ändern.