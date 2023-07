Burg - Logisch, dass Wieland Günther bei einer Tour durch Burg immer noch etwas auffällt, was abgearbeitet werden müsste, aber das Handy nimmt der 64-Jährige nicht zur Hand. Die Rentnerzeit ist angesagt. Ein neues Kapitel nach 32 Arbeitsjahren in der Stadtverwaltung. Genau genommen als Sachbearbeiter für Grünanlagen und Forsten, salopper ausgedrückt als „Herr“ über mehr als 7000 Bäume und Sträucher in der Stadt und das Bürgerholz. So gibt es kaum einen Baum, kaum eine Allee oder Grünanlage, die der gelernte Facharbeiter für Zierpflanzen und Gemüseanbau sowie studierte Gartenbau-Ingenieur nicht kennt. Als Fachmann hat er so manches Konzept auf den Weg gebracht und natürlich bei der Landesgartenschau seine Handschrift hinterlassen. Und auch an die Anfänge seiner Arbeit kann er sich noch gut erinnern – die Gestaltung des La-Roche-sur-Yon-Platzes in der Altstadt. Wenn Günther heute zurückblickt, kann er zufrieden sein: Die Leidenschaft wurde zum Beruf – bei der damaligen GPG „Mitschurin“, dann bis 1991 in der Selbstständigkeit und später in der Stadtverwaltung. „Es war spannend, vielseitig und lehrreich“, resümiert er – und freut sich sichtlich auf die kommenden Jahre – mit mehr Zeit für die Ehefrau und den Familien der beiden Töchter. Langeweile wird schon deshalb nicht aufkommen, weil das heimische Grundstück riesengroß ist ...