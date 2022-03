Burgs Klimaschutzmanager Michel Ghattas-Kämpfner berichtet von Projekten und Zukunftsplanung

Seit einem Jahr ist Michel Ghattas-Kämpfner als Klimaschutzmanager der Stadt Burg tätig. Was hat er bisher erreicht im Bereich Klimaschutz und was möchte er in Burg noch umsetzen?

Das Radfahren liegt Michel Ghattas-Kämpfner besonders am Herzen. Deswegen will er für den Klimaschutz in diesem Bereich vieles bewegen.

Klimaschutz ist ein Thema, das gerade sehr im Fokus steht. Gerade nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland ist es in aller Munde. Dass etwas im Bereich Klimaschutz getan werden muss, hat die Stadt Burg aber schon länger erkannt und hat seit einem Jahr einen Klimaschutzmanager zur Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes eingestellt, der die Stadt in diesem Bereich voranbringen soll. Michel Ghattas-Kämpfner berichtet, welche Projekte zum Klimaschutz er im vergangenen Jahr angestoßen und umgesetzt hat und was künftig folgen soll.