Burgs Ortschaftsräte entscheiden über 48-Millionen-Etat der Kreisstadt

Mammutsitzung am Donnerstagabend in Burg: Alle Ortschaftsräte der sechs Dörfer müssen über den Haushalt für 2022 abstimmen. Davon hängen auch Investitionen ab.

Burg - Der Haushalt für das laufende Jahr nimmt in diesen Tagen die letzten, aber entscheidenden Hürden. Nachdem bereits drei Fachausschüsse dem Entwurf zugestimmt haben, sind am heutigen Mittwoch alle sechs Ortschaftsräte an der Reihe. Sie tagen nur zu diesem einen Tagesordnungspunkt ab 19 Uhr in der Stadthalle. Die Chancen, dass die Gremien trotz des Defizites grünes Licht geben, stehen gut. Niegripps Ortsbürgermeister Karl-Heinz Summa, der die Sitzung als stellvertretender Stadtratsvorsitzender auch leiten wird, geht von einem breiten Konsens aus. „Damit wird gesichert, dass wichtige Investitionen beendet und einige neue begonnen werden können. Der Haushalt ermöglicht aber auch, dass die Fehlbeträge in den kommenden Jahren schrittweise abgebaut werden können, was auch notwendig ist, um handlungsfähig zu bleiben. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass die meisten Ortschaftsräte dem Entwurf folgen.“