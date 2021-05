Burgs Stadtjäger Marco Klapper informiert über Wild und Verhaltensweisen

Marco Klapper ist seit November Stadtjäger in Burg – vom Stadtrat berufen. Die ehrenamtliche Tätigkeit unterscheidet sich schon vom klassischen Hobby in Feld und Flur.

Burg - Marco Klapper ist wieder unterwegs in Burg. Nicht mit der geschulterten Waffe, was ihn die meiste Zeit schon von anderen Weidmännern und -frauen unterscheidet. Denn das Burger Stadtgebiet ist natürlich kein typisches Jagdgebiet, obwohl sich trotzdem an vielen Ecken das Wild tummelt. Der Burger ist an diesem Nachmittag damit beschäftigt, eine Feldfläche unter die Lupe zu nehmen, auf der Nächte zuvor Wildschweine ihren Hunger gestillt und für großen Schaden gesorgt haben. Sein Ziel: Gemeinsam mit dem Landeigentümer und den angrenzenden Pächtern der Jagdgenossenschaft Burg Möglichkeiten ausloten, wie die Schwarzkittel effektiv bejagt werden können. „Zuhören, Gespräche führen und viel beraten – das mache ich fast jeden Tag“, sagt Klapper. „Und auch gerne.“ Dass das Telefon dann auch während der Arbeit klingelt, ist für ihn „ganz normal", weil Probleme oder Fragen nicht nur abends oder morgens auftreten. Welche sind zu dieser Jahreszeit die typischsten?

Ein Reh hat sich auf einem Grundstück verirrt

Nicht ungewöhnlich, dass die saftigen Triebe beispielsweise in den Gärten am Stadtrand die Rehe anziehen. Gerade jetzt, wo auch die männlichen Tiere ihre Reviere abstecken und markieren. Wenn sich also ein Reh im Garten verirrt hat, sollte Ruhe bewahrt werden. „Wenn die Ricke oder der Bock in den Garten reingekommen sind, finden sie auch wieder den Weg zurück“, sagt Klapper. Auf keinen Fall sollten die Tiere in Panik versetzt werden. Oftmals rennen sie dann gegen Zäune oder fügen sich Verletzungen zu. „Es ist ratsam, zu warten, bis das Tier das Grundstück verlassen hat und dann die undichte Stelle reparieren.“ So wie es auch auf dem Ostfriedhof in den vergangenen Jahren praktiziert wurde.

Wildschweine im Dickicht des Gewerbeparkes

Hier fühlen sich die Schwarzkittel besonders wohl und ziehen ihre Frischlinge groß – im teilweise dicht bewachsenen Wald- und Strauchgürtel des Industrie- und Gewerbeparkes (IGP) an der Grenze zur Siedlung. An dem Maschendrahtzäunen wird sogar auf Schildern darum gebeten, auf den Wegen zu bleiben. Und nicht selten wird Klapper informiert, dass der eine oder andere Spaziergänger tatsächlich Bekanntschaft mit einem Wildschwein gemacht hat. Auch hier rät Klapper: „Die Wege nicht verlassen und keine Hunde schnallen.“ Wildschweine sind scheu und suchen nicht die Nähe der Menschen. Im Gegenteil. Man sollte ihnen aber auch nicht aus Übermut nachstellen, um die Tiere möglicherweise beobachten zu wollen. Zudem wird das Gebiet auch gezielt bejagt, um den Bestand zu regulieren, bestätigen Klapper und Wieland Günther von der Stadtverwaltung.

Nutrias im Teich des Flickschuparkes

Nutrias haben sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt und sind vielerorts eine Plage. Der Winter hat ihnen allerdings im Flickschupark zugesetzt. Klapper empfiehlt unbedingt, auf Fütterungen zu verzichten.