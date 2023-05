Wegen des Sporthallen-Baus halten die NJL-Busse ab Anfang Juni nicht mehr direkt an der Sekundarschule in Möser. Die Abfahrtszeiten ändern sich jedoch nicht.

Möser - Die Bushaltestelle an der Sekundarschule in Möser, Thälmannstraße, wird ab Montag, 5. Juni, ein kleines Stück weiter in den Ort hinein an die Sparkassen-Filiale verlegt. Darauf macht die NJL, Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land, aufmerksam. Grund für die Änderung ist der Sporthallen-Bau.