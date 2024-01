Blick auf Busse vom Fuhrpark der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land am Betriebshof in Burg.

Burg - Ab Montag, 8. Januar ruft der Deutsche Bauernverband gemeinsam mit den Landesbauernverbänden, allen Berufsvertretungen sowie der gesamten Agrarwirtschaft auf, sich bundesweit an einer Aktionswoche zu beteiligen. (siehe Titelseite) Diese richtet sich mit Streiks, Demonstrationen und zum Teil auch Straßenblockaden gegen politische Entscheidungen der Bundesregierung.„Das schlägt sich im Verkehrsgebiet der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH auf Landes- und Bundesstraßen sowie Autobahnen in umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen nieder“, informiert die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH (NJL).

Verspätungen bei Personal und Fahrzeugen befürchtet

Die Geschäftsleitung der NJL befürchtet, dass sowohl das Fahrpersonal als auch die Fahrzeuge durch die Blockaden auf den Straßen stecken bleiben könnten. Aus diesem Grund weist die NJL darauf hin, dass es ab dem 8. Januar zu Verspätungen und Ausfällen im Busbetrieb kommen kann.„Gleichzeitig richten wir alles daraus auf, den öffentlichen Personennahverkehr unter diesen Umständen für unsere Fahrgäste bestmöglich aufrecht zu erhalten“, versichert die NJL in einem Schreiben.

Schülerverkehr im Blick

Die NJL empfiehlt daher, dass Eltern in der kommenden Woche einen engen telefonischen Kontakt zu ihren Kindern pflegen, um Verspätungen und Fahrtenausfälle schnell in Erfahrung bringen zu können.Des Weiteren ist für die nächsten Tage eine Wetteränderung vorhergesagt. So soll sich Anfang der Woche Dauerfrost mit Minusgraden ausbreiten. „Da in der Regel bei schlechten Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen alle Verkehrsteilnehmer vorsichtiger und langsamer unterwegs sind, benötigen auch die Linienbusse gegebenenfalls längere Fahrzeiten auf den Linienwegen. Daraus resultieren auch längere Wartezeiten an den Haltestellen“, warnt die Geschäftsleitungder Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH zusätzlich vor.