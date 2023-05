Der Campingplatz Niegripper See vor den Toren von Magdeburg startet in die neue Saison. Tausende Gäste werden erwartet. Preise, Lage, Service - alles Wichtige zum Campen.

Camping im Jerichower Land - Darum ist der Campingplatz Niegripper See so beliebt

Ob mit Caravan, Wohnwagen oder Zelt - der Campingplatz Niegripper See hat genügend Flächen für seine Besucher zu bieten.

Niegripp - Campen wird immer beliebter. Auch im Jerichower Land. Ob mit Wohnmobil, Wohnwagen oder etwas kleiner mit Zelt – die Zahl der Übernachtungen auf dem Campingplatz am Niegripper See dient als Gradmesser für den Camping-Boom. 9.000 waren es 2022. Ein Rekordjahr, wie Betreiber Andreas Paßlack sagt. Preise, Auslastung, Stellplätze, Buchungen - was für die Camping-Saison 2023 wichtig ist.