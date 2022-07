Camping-Trend auch in Gommern spürbar

Irmhild und Carsten Schmieding aus Bodenburg haben eine Nacht im Wohnmobil an der Wasserburg verbracht. „Gommern hat uns besser gefallen als Magdeburg“, sagen sie.

Gommern - Individualtourismus liegt voll im Trend. Immer mehr Urlauber sind mit Wohnmobil, Camper oder Wohnwagen unterwegs, um völlig frei von Termindruck ihren Urlaub zu genießen. Keine festen Essenszeiten im Hotel, keine Animation am Pool, kein Streit um die besten Liegeplätze am Strand, kein Gedränge am Buffet oder überfüllten Hotellounges und Essenssälen.