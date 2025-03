Erweiterung der Waldschänke Campingplatz Hohenwarthe: Neue Stellplätze für Urlauber an der Elbe?

Mehr Platz für Wohnmobile: Pensionsbetreiber Wolfgang Rust sieht Erweiterungspotenzial in der Waldschänke in Hohenwarthe. Entstehen neue Campingplätze für die Urlauber an der Elbe?