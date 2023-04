Rund 320 Pfadfinder haben an den zurückliegenden Osterfeiertagen den Zeltplatz von Friedensau bevölkert. Was es zu erleben gab.

Friedensau - Man braucht etwa fünf Minuten, um den Friedensauer Zeltplatz in seiner Länge zu durchschreiten. Vorausgesetzt, man bleibt nicht andauernd stehen, um die kuriosen Namen der Pfadfindergruppen an den Zelten zu studieren: Da lagern etwa die „Waldfriedener Waldkäuze“ neben den „Neustädter Mammuts“ und den „Bamberger Luchsen“. Wie es die „Kreuzschnäbel“ aus Hof neben den „Solinger Skunks“ aushalten, lässt sich beim Reporterbesuch am Ostersamstag auf dem OLaF 2023 nicht herausfinden. Denn nach dem Mittagessen haben sich alle Pfadfinder in der großen Arena versammelt, um die Regeln des diesjährigen Geländespieles zu erfahren.