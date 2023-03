Der Cannabis-Konsum im Jerichower Land nimmt zu. Liegen Crystal Meth und Alkohol noch vorne, ist Cannabis Nummer 1 an den Schulen. Was getan werden kann.

Cannabis: Droge Nummer 1 an Schulen

Gommern/Burg - Bei dem 16-jährigen Schüler, der in der vergangenen Woche nach Cannabis-Konsum an der Europaschule Gymnasium Gommern (EGG) kollabiert ist (Volksstimme berichtete am 6. und 7. März), handelt es sich um einen Einzelfall im Jerichower Land. Aus den Schulen des Landkreises sei kein anderer, ähnlich schwerwiegender Fall bekannt, informierte Jens Sturm, Pressesprecher des Polizeireviers Jerichower Land, auf Nachfrage der Volksstimme. Die Drogensituation im Jerichower Land gestalte sich seit Jahren konstant.