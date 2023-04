Cannabis soll aus der Illegalität geholt werden. So sieht es ein Gesetzesentwurf vor. Was sagen Menschen aus dem Jerichower Land zur Initiative?

Auch der Anbau von Cannabis-Pflanzen soll legalisiert werden, wenn auch in begrenzter Anzahl. Noch sind allerdings nicht alle Fragen zum Gesetzesentwurf beantwortet.

Burg/Genthin - Der Konsum von Cannabis soll künftig legal werden. Gesundheitsmister Karl Lauterbach will so Jugendliche vor Kriminellen schützen. Wie kommt der Gedanke im Jerichower Land an?