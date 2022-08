Caterina I. ist neue Gurkenkönigin von Gommern

„Glücklich und aufgeregt“ erlebte Caterina Mendel am Sonntagnachmittag ihren ersten Auftritt als neue Gommeraner Gurkenkönigin. Die Menzerin bringt mit ihren Töchtern Luise und Helena zwei Gurkenprinzessinnen mit.

Gommern - Sie würde eine gute Gurkenkönigin sein. Daran hatte ihr Mann Paul keinen Zweifel gelassen, als sie beim Stadtfest im Juni auf die Gommeraner Hoheit aufmerksam geworden waren. Ein Anruf in der Stadtinformation des Stadtfördervereins klärte, dass die Bewerbungsfrist für die nächste Gurkenkönigin noch läuft. Sorgen bereitete der jetzt 37-Jährigen ihr Alter. Aber das spiele überhaupt keine Rolle, erfuhr sie bei einem Gespräch mit Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein. Die Menzerin fertigte daraufhin mehrere Bewerbungsfotos an und drehte ein Video mit dem berühmten Spruch „Justav jib Jas, in Jommern jibts jrüne Jurken“.