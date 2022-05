Hürden auf dem Weg zum Eigenheim Chance für neues Wohnen und Gewerbe in Möckern?

Häuslebauer benötigen für ihren Traum vom Eigenheim in Möckern nicht nur das Geld und ein Grundstück, sondern auch eine Baugenehmigung. Die zu erhalten, könnte in Zukunft in der Einheitsgemeinde aber problematisch werden, wenn die Stadt nicht aktiv wird.