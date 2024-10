standort-suche gleicht odyssee Miete in Burg zu teuer: Armenische Familie eröffnet Imbiss lieber in Magdeburg

Familie Jabrielyan wollte in Burg einen armenischen Imbiss eröffnen. Trotz langer Standort-Suche wurde die Familie nicht fündig. Nun will sie mit dem Imbiss in Magdeburg durchstarten. Gibt es einen zweiten Anlauf in Burg?