Weihnachtsaktion Chor-Kinder der Burger Pestalozzi-Grundschule eröffnen Adventsshopping in der Innenstadt

Der Kinderchor der Pestalozzi-Grundschule in Burg hat am Freitagabend das traditionelle Adventsshopping in der Innenstadt eröffnet. Davor wurde das neue Campusbüro offiziell eingeweiht.