Chöre aus Sachsen-Anhalt treten in Burg auf

Sangesfreunde kommen am 14. Mai in Burg auf ihre Kosten. Chöre aus ganz Sachsen-Anhalt geben sich in der Kreisstadt ein Stelldichein. Der Auftrittsplan ist vielversprechend.

Chöre aus Sachsen-Anhalt, hier Vokalensemble Burg, treten am 14. Mai in Burg.

Burg - „Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder ...“ Dieses Zitat von Johann Gottfried Seume soll in diesem Monat auf Burg mit einer ganz besonderen Veranstaltung übertragen werden. Denn die Stadt Burg ist am Sonnabend, 14. Mai, Ausrichter des 8. Landes-Chorwettbewerbs. „Besucher aus Burg und Umgebung sind herzlich eingeladen, die öffentlichen Wertungssingen in der Stadthalle sowie im Roland-Gymnasium zu besuchen. Es wird sich garantiert lohnen“, kündigt Burgs Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib an.