„Manege frei!“, heißt es seit am Alten Schlachthof in Burg bei Magdeburg. Der Circus Aramannt präsentiert ein Programm für Familien, das dem Ensemble einiges abverlangt.

Circus Aramannt in Burg bei Magdeburg: Zu Besuch bei den Alleskönnern

Jolien Spindler vom Circus Aramannt hat die Tiere mit dem Gelände in Burg bei vertraut gemacht.

Burg - Der Geruch von Sägespänen, Tieren und frischem Popcorn zieht durch das Zirkuszelt, das durch die passende Beleuchtung an einen Sternenhimmel erinnert. Stimmungsgeladen mit der Titelmelodie der RTL-Tanzsendung „Let’s dance“ startet das Programm vom Circus Aramannt bei seinem Gastspiel in Burg bei Magdeburg, das klassische Elemente der Zirkuswelt in ein modernes Gewand hüllt.