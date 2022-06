Clausewitz-Kaserne Burg: Führungswechsel an der Spitze der Bundeswehr

An der Spitze des Bundeswehr-Standortes in Burg gibt es jetzt einen personellen Wechsel, der in der Clausewitz-Kaserne feierlich vollzogen wurde.

Burg - Am Bundeswehrstandort Burg wurden jetzt neue personelle Weichen gestellt. Die Clausewitz-Kaserne in Burg hat jetzt einen neuen Standortältesten. Der Kommandeur des Landeskommandos Sachsen-Anhalt, Oberst Bernd Albers, übertrug die Dienstgeschäfte von Fregattenkapitän Michael Hinz an Oberstleutnant Roland Bögel. Er ist seit September 2020 Kommandeur des neu geschaffenen Logistikregiments 1 und damit auch ranghöchster Militär am Standort. Der nahm die neue Funktion dankend an. „Ich freue mich nicht nur, hier in Burg tätig sein zu dürfen, sondern auch, die Aufgaben eines Standortältesten zu übernehmen“, sagte Bögel, der nun die Kaserne mit ihren Liegenschaften in der Öffentlichkeit repräsentiert, protokollarische Verpflichtungen wahrnimmt und die Beziehungen zu anderen Einrichtungen und Institutionen pflegt.