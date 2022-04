Corona bestimmt im Jerichower Land wieder Silvester

Burg/Genthin - „Wo haben Sie denn Tischfeuerwerk?“ Der Mann in einem Burger Supermarkt hätte in anderen Jahren wohl nach Raketen und Knallern gefragt, doch deren Verkauf ist wie schon im vergangenen Jahr verboten. Mitte Dezember hat das der Bundesrat beschlossen. So sollen Unfälle verhindert, die knappen Kapazitäten in den Krankenhäusern geschont werden. Zum Jahreswechsel gelten noch andere Regeln.