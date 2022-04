Corona-Demo in Burg: Polizei nimmt Personalien von 39 Personen auf

Die Corona-Demo startete am Sonntagabend wieder am Rolandplatz und führte in Richtung Burg-Süd.

Burg - Weniger Teilnehmer, aber trotzdem großer Aufwand: Die jüngste Demonstration gegen die Corona-Auflagen mit 160 Personen am Sonntagabend hat die Polizei in Burg wieder gefordert. Zum einen wegen der Route, die dieses Mal nicht durch die Altstadt zum Rathaus führte, sondern nach Burg-Süd, zum anderen, weil zahlreiche Verstöße gegen das Versammlungs- und Infektionsschutzgesetz geahndet werden. Insgesamt wurden die Personalien von knapp 40 Personen aufgenommen, so Pressesprecher Jens Sturm. Etwa sieben Teilnehmer waren vermummt, 32 hielten sich nicht an die erforderlichen Mindestabstände. Die Ermittlungen dazu dauern an, das Gesundheitsamt des Landkreises wurde eingeschaltet.