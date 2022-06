Corona-Demos im Jerichower Land: Wer sind die Spalter?

Burg - Es scheint das Schlagwort dieser Tage und Wochen zu sein: Spaltung der Gesellschaft. Es wird gerne als Keule benutzt, wenn es zu Maßnahmen kommt, die nicht allen gefallen. Auch die Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen haben sich auf die Fahnen geschrieben, gegen die Spaltung der Gesellschaft zu protestieren. Ins Visier haben sie dabei Politiker, Wissenschaftler, vor allem aber grundsätzlich alle Geimpften genommen. Dabei sind es die aus politischen Gründen Ungeimpften, die die Gesellschaft spalten. Sie sind die Lauten, sie sind diejenigen, die immer härtere Maßnahmen auslösen, vor allem aber sind sie: die Minderheit. Es ist gut so, dass in unserer Gesellschaft Minderheiten nicht ignoriert, sondern gehört werden. Es ist aber nicht gut, wenn die Minderheit über die Mehrheit bestimmen will und sich anmaßt „das Volk“ zu sein.