Zeltplatz und neue Arena in Friedensau bleiben zu den Feiertagen leer. Wegen der Corona-Krise dürfen sich die Pfadfinder nicht treffen.

Friedensau l Auf dem Zeltplatz, auf dem während der Osterfeiertage eigentlich mehrere Hundert Kinder und Jugendliche aus Pfadfindergruppen aus ganz Deutschland hätten zusammen sein sollen, saßen gerade mal zwei junge Frauen am Lagerfeuer. Begleitet von ihren Gitarren sangen sie Lagerfeuerlieder, wie sie sonst in der großen Gruppe gesungen worden wären. Via Internet wurde das kleine Friedensauer Lagerfeuer in die weite Welt gestreamt. Über digitale Wege konnten Liederwünsche geäußert werden – ein Angebot, von dem nicht wenige Pfadfinder Gebrauch machten, die doch eigentlich in Friedensau hatten mitklönen wollen.

Schon ist klar: Nach dem traditionellen Osterlager fallen auch das Himmelfahrtslager und das Pfingstlager der Adventjugend in Friedensau aus.

Manche Veranstalter warten noch mit Absagen

Der Zeltplatz von Friedensau ist ideal für groß dimensionierte Veranstaltungen, bei denen es nicht um Party und Lautstärke, sondern um viel Platz für den verbindenden Geist geht. Zahlreiche Pfadfinder-Treffen und Jugendcamps der Adventjugend finden hier in der warmen Jahreszeit statt. Normalerweise – doch gerade, als in Friedensau die Zeltplatzsaison 2020 beginnen sollte, kam das Coronavirus. Wer daraufhin nicht kam, das waren die angemeldeten Teilnehmer des Osterlagers (OLaF), welches in diesem Jahr ein Jubiläum hätte feiern können. Zum 25. Mal sollten sich junge Pfadfinder aus ganz Deutschland in Friedensau treffen.

Bilder 1500 Leute passen in die neue Arena hinein. Rein theoretisch wäre Abstand halten hier kein allzu großes Problem. Foto: Stephen Zechendorf



Mehr noch: Nach und nach gab es weitere Absagen, berichtet Zeltplatzleiterin Sabine Schorcht. Das Himmelfahrtslager (HiLa) und das Pfingstlager (PfiLa) wurden abgesagt. „Manche, die den Platz gebucht hatten, sagten ab, weil sie nicht wussten, ob sie die Auflagen der Landesregierung würden einhalten können. Darunter waren auch größere, bundesweite Veranstaltungen, wie solche von studentischen Organisationen, die mit an die 700 Teilnehmern kommen wollten.“

Andere Organisatoren von Veranstaltungen auf dem Zeltplatz warten noch mit einer endgültigen Absage. Die Friedensauer Zeltplatzbetreiber stehen seit Beginn der Krise mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Schon früh gab es die Empfehlung, große Zeltlager abzusagen oder zu verschieben. Die Abstands- und Hygieneregelungen gelten auch für Veranstaltungen auf dem Platz. Nach den jüngst angekündigten Lockerungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit keimt in Friedensau Hoffnung auf: „Wir erarbeiten derzeit Hygiene-Konzepte für den Zeltplatz“, so Sabine Schorcht. Selbst wenn es demnächst wieder langsam losgehen kann, bedeutet die Situation jedoch einen Mehraufwand bei viel weniger Einnahmen. Die gemeinnützige Zeltplatz-GmbH Friedensau hat bereits Kurzarbeit und Soforthilfe beantragt.

Neue Arena war noch nicht ein Mal voll besetz

Besonders enttäuschend für Sabine Schorcht und den Zeltplatz Friedensau: Die erst 2019 errichtete neue Arena mit einer Kapazität von 1500 Menschen wurde seit ihrer Einweihung nicht ein einziges Mal voll genutzt. Aktuell hätten die Teilnehmer des Himmelfahrtslager der Adventjugend den Zeltplatz bevölkern sollen. Stattdessen ist jetzt ein virtuelles Zeltlager geplant, sagt Sabine Schorcht.

So wird die Adventjugend bereits aufgezeichnete Youtube-Videos im Internet hochladen, es wird eine Lager-Challenge geben und am Sonnabend einen Gottesdienst über die Konferenz-Plattform Zoom. Dabei können bis zu 500 Teilnehmer via Internet daran teilhaben. Darüber hinaus soll es einen Zeltplatz-Bastelbogen geben, bei dem jeder sich seinen eigenen Hila-Zeltplatz mit Zelten, Arena, Lagerbauten, Toilettenhäusern und so weiter bauen kann.

Andachten online, Bastelbogen für Zeltplatz

Ähnlich virtuell – also rein internetbasiert – soll das darauffolgende Pfingstlager ablaufen: Für die Jugendveranstaltung wird es auf Instagram und in einem telegram-Channel tägliche Andachten geben, die bereits aufgezeichnet wurden, ebenso Lieder zum Mitsingen. „Es wird eine Challenge über gesamt Pfingsten und sogenannte daily challenges geben“, verrät Sabine Schorcht: „Ein kleines Moderationsteam wird Pfingsten über in Friedensau sein und von hier aus senden. Auch eine ‚Lagerzeitung‘ soll es in kleinerer Version geben.“

StayHome-Abzeichen für die Pfadi-Kluft

Üblicherweise sind Pfadfinder bestrebt, verschiedene Leistungsabzeichen abzulegen. Es gibt sie für ganz verschiedenen Themenbereiche, altersentsprechend gestaffelt. Weil aber derzeit bundesweit keine Gruppenstunden stattfinden können, wurde durch die Adventjugend ein besonderes Abzeichen für die Coronazeit entwickelt: das StayHome-Abzeichen. Dabei geht es um die Schwerpunkte Hygiene und Gesundheit, zu Hause mithelfen, zu Hause Spaß haben und soziale Aktionen.

Die Anforderungen unterscheiden sich in ihrem Anspruch je nach Altersstufe. Wer die Aufgaben erledigt und die Nachweise (in der Regel Fotos) einreicht, bekommt das Abzeichen, welches auf die Kluft genäht werden kann. Und alle Pfadis hoffen, dass sie im Jahr 2021 diese neuen Abzeichen dann wieder stolz den Kameraden zeigen können. Nicht virtuell, sondern im echten Leben, beim Zeltlager in Friedensau.