Die Helios Klinik in Burg ändert die Besuchsregelung während der Corona-Krise.

Gommern (vs) l Ab Donnerstag gelten neue Besuchregelungen in der Helios Klinik Jerichower Land. Das teilte die Klinik in einem Schreiben mit. Ein Besucher pro Patient und Tag sei für eine Stunde von 15 bis 18 Uhr gestattet.

Besucher müssten sich beim Einlass anmelden. Weiterhin muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Besuchszeiten seien nur nach telefonischer Absprache auf der Intensivstation möglich. Auf der Isolierstation seien keine Besuche erlaubt.