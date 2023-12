So strenge Coronaregeln wie vor einem Jahr gelten in den Möckeraner Kitas derzeit nicht.

Möckern. - Mit der kalten Jahreszeit haben auch in den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Möckern Corona und andere Erkältungskrankheiten wieder verstärkt Einzug gehalten. Möckerns Hauptamtsleiter Bernhard Ruth bestätigte am Dienstag in der Stadtratssitzung, dass in einigen Einrichtungen nur ein leicht verkürztes Betreuungsangebot vorgehalten werden konnte.