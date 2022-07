Coronavirus: Das sollten Sie zum Termin des mobilen Impfteams Jerichower Land in Biederitz wissen

Mobile Impfteams des Impfzentrums Burg sind zurzeit im Jerichower Land unterwegs. Am Montag, 22. Dezember, macht eines Station in Biederitz. Das sollten Impfwillige zu diesem Termin wissen.

Biederitz - Koordiniert vom Landkreis Jerichower Land sind zurzeit mobile Impfteams in den Gemeinden und Städten unterwegs, „um vielen Menschen einen einfachen Zugang zu einem Impfangebot zu ermöglichen“, wie der Landkreis mitteilte. Am Mittwoch, 22. Dezember, macht ein mobiles Impfteam von 10 Uhr bis 18 Uhr im Ortsgemeinschaftshaus in der Schulstraße 8a in Biederitz Station. Es hat jede Menge Impfdosen gegen Covid 19 im Gepäck.