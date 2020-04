Große Erleichterung: Die Testergebnisse von Personal und Bewohnern des Seniorendomizils in Biederitz sind alle negativ.

Biederitz l Die Testergebnisse von Personal und Bewohnern des Seniorendomizils in Biederitz sind alle negativ. Das sagte der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke. Er sei „sehr erleichtert“. Im Seniorenwohnheim war am späten Donnerstagabend die Erkrankung eines Bewohners mit dem Coronavirus festgestellt worden. Das Heim setzte sich daraufhin unverzüglich mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Jerichower Land in Verbindung. Gestern lagen dann die Testergebnisse aller Mitarbeiter und Bewohner des Seniorendomizils vor. Gericke sagte, die Maßnahmen, die das Heim bereits seit 17. März ergriffen hatte, hätten offenbar gewirkt. Dazu gehört auch ein Kontakt- und Besuchsverbot. Dies zeige, wie wichtig solche Maßnahmen bei der Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus seien.