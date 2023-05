In Magdeburg in die Rolle von Superhelden wie Batman und Superman schlüpfen und etwas Gutes tun. Darum geht es beim Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run.

Mit Video: In Magdeburg erobern Superhelden im Laufschritt die Stadt und sammeln viele Kilometer gegen Krebs

Mit Kostüm, Spaß und Einsatz werden Ulrike Müller (von rechts), Christian Schlotfeldt, Melanie Schimek und Stephanie Kröning mit vielen Gleichgesinnten am 4. Juni bei einem Spendenlauf durch Magdeburg unterwegs sein.

Magdeburg - „Hey, das sind Wonder Woman und Deadpool“, entfährt es in Magdeburg einem Jungen beim Blick auf die Freizeitläufer bei ihrer Proberunde. Sie sind schon jetzt ein Hingucker, obwohl sie ihren Einsatz erst am 4. Juni 2023 haben werden. Sie schnüren dann nicht nur ihre Laufschuhe, sondern streifen sich auch Kostüme von Comic- und Filmfiguren, Fabelwesen und Kinderhelden über. Beim Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run - KFFCCR.