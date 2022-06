Crowdfunding für Mehrgenerationen-Projekt in Burg gestartet

Wer am Burger Markt schlendert, kommt um benvivo nicht herum. In den Räumen am Markt 1 pulsiert seit Jahresbeginn das Leben. Weil hier ein Ort der Vielfalt entstanden ist, startet die Sparkasse MagdeBurg ihre erste Crowdfunding-Aktion im Jerichower Land.

Burg - „Wir sind von benvivo mit seinem Konzept überzeugt“, sagt Bereichsleiter Lutz Lapke von der Sparkasse MagdeBurg. Die gemeinnützige Gesellschaft habe in Burg mit ihren generationenübergreifenden Angeboten für Jung und Alt bereits ein deutliches Achtungszeichen gesetzt. „Es lohnt sich, Menschen mit vielfältigen Projekten zusammenzuführen.“ Weil der benvivo-Sitz am Markt 1 weiter ausgebaut und modernisiert werden soll, will die Sparkasse mit Hilfe der so genannten Crowdfunding-Plattform 99 Funken (99funken.de/benvivo) zum ersten Mal im Jerichower Land die Funken sprühen lassen. Insbesondere Maler-, Sanitär- und Elektroarbeiten sowie der Kauf von Kreativ- und Spielmaterialien sind in dem fünfstöckigen Gebäude dringend erforderlich, begründet Geschäftsführerin Silke Kirchhof.