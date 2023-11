Dach an Kirche marode - Gemeinde will gegensteuern

Hobeck - Immer weniger Menschen gehen in die Kirche. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es dann überhaupt Sinn macht, die in die Jahre gekommenen Gotteshäuser überhaupt noch in Schuss zu halten. Ja, sagt man derzeit in Hobeck und versucht, mit kulturellen Aktionen die eigene sanierungsbedürftige Kirche wieder ein stückweit mehr ins Dorf zu holen. Den Anfang soll schon am kommenden Wochenende ein Konzert mit dem Duo „Millane“ machen.