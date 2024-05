Neben zahlreichen Festen und Aktivitäten für Kinder, bietet das kommende Wochenende diverse Veranstaltungen für jede Altersklasse im Jerichower Land. Was die Gäste erwartet.

Damit locken Burg, Genthin und Umgebung am ersten Juni-Wochenende

Berthold Böser und Lea Lang von der MS Wissenschaft freuen sich, dass als das Schiff in Haldensleben angelegt hat. Das kommende Wochenende wird es in Genthin anlegen.

MS Wissenschaft legt am Wochenende in Genthin an

Burg/Genthin - Vom 31. Mai bis zum 2. Juni liegt das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft in Genthin, am Fahrgastanleger der Mühlenstraße an.

Wie weit reicht die Kunstfreiheit? Was kann aus der Geschichte über Freiheit gelernt werden? Und was bedeutet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die Freiheit? Rund 30 interaktive Exponate laden ein, sich mit verschiedenen Facetten von Freiheit auseinanderzusetzen.

Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Eine kostenlose Führung gibt es um 17 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen zusätzlich um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Oldtimer-Wochenende in Genthin

Am Wochenende vom 31. Mai bis zum 02. Juni findet das elfte Genthiner Oldtimer-, Militär-, Bike-, LKW- und Landmaschinentreffen statt. Die Veranstaltung findet auf dem Reitplatz Genthin statt. Zu den weiteren Programmpunkten gehören ein Teile- und Trödelmarkt, sowie Hubscharuberrundflüge. Anlässlich des Kindertages wird es außerdem eine Hüpfburg, einen Clown und noch mehr Kinderbelustigungen geben.

Havanna-Nacht in Burg am Freitag, 31. Mai

Freitags treten ab 19 Uhr jede Woche neue Künstler auf dem Weinberg in Burg auf. Diese Woche treffen südamerikanische Wurzeln auf karibische Leichtigkeit. Chicha Gitarren, Trompeten und mehrstimmiger Satzgesang.

Dies bietet „El Flecha Negra“, der schwarze Pfeil, für 15 Euro im Vorverkauft zuzüglich Nebenkosten. An der Abendkasse kostet die Karte 19 Euro. Dazu können Gegrilltes und Getränke genossen werden. Nach dem Konzert laden sommerliche Beats von DJane Halinka zum Tanzen ein.

Tickets gibt es vorab im Rotfuchs, in der Touristinformation Burg sowie Restkarten an der Abendkasse. Der Einlass ist ab 17:30 Uhr.

Musikalischer Nachmittag in Burg

Die Evangelische Kirchengemeinde Burg lädt alle Kinder ab 6 und ihre Familien am Freitag, 31. Mai, von 16 bis 18 Uhr in die Oberkirche (Unser Lieben Frauen, hinter dem Rathaus) ein, Flöten, Orgel, Trompeten und Posaunen zu entdecken und auszuprobieren.

Kinder, die diese Instrumente lernen, stellen ihr Instrument vor. Anschließend dürfen die Instrumente ausprobiert werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Klosterführung Jerichow

Bei einer Klosterführung können am Sonntag, 02. Juni, spannende Einblicke in die Geschichte und Bedeutung der romanischen Anlage, in das Leben der Chorherren des Prämonstratenser-Ordens und die nachmittelalterliche Nutzung gewonnen werden.

Jazzkonzert im Kloster Jerichow. Eine Führung durch das Kloster ist am Sonntag, 2. Juni, möglich. Foto: Grit Warnat

Der Rundgang von 11 bis 12.30 Uhr führt durch die Klausur mit ihren eindrucksvollen mittelalterlichen Räumen, über die Klosterkirche bis in die Dauerausstellung „Spuren im Backstein“ im Museum. Eine Eintrittskarte für die Führung kostet 10 Euro (ermäßigt 7 Euro).

Der Wolf und die sieben Geißlein in Burg

In einer Leerstandsimmobilie in der Schartauer Straße in Burg wird um 15.30 Uhr am Freitag, 31. Mai, das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ gespielt mit anschließendem Märchenraten. Die Veranstaltung der Gründerschiff UG & Co. KG ist kostenfrei, um eine Spende wird allerdings gebeten.

Hans im Burger Glück

Auf der Freiluft-Bühne des Magdalenenplatz in Burg wird um 17 Uhr am Freitag, 31. Mai, das Märchen „Hans im Glück“ gespielt mit anschließendem Märchenraten. Die Veranstaltung der Gründerschiff UG & Co. KG ist kostenfrei, um eine Spende wird allerdings gebeten.

Vortrag zur Mühlenerhaltung in Jerichow

Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow e.V. lädt zum Freitag, den 31. Mai , um 19 Uhr in das Poeges Hotel in der Johannes-Lange-Str.1, Jerichow, ein. Herr Dipl.-Ing. Erhard Jahn aus Wolmirstedt wird einen Vortrag halten mit dem Titel „Zur Erhaltung und Pflege der Mühlen im Jerichower Land“.

Der Vortrag zeigt zahlreiche Beispiele für Mühlenerhaltung mit all ihren Facetten in der Region circa 50 Kilometer um Jerichow auf. Dabei wird deutlich, dass Mühlenerhaltung kein abgeschlossenes Kapitel der Denkmalpflege, sondern lebendige Aktivität auch in unseren Tagen ist.

Vernisage in Leitzkau am Sonnabend, 1. Juni

Der Leitzkauer Förderverein lädt am 1. Juni zur Ausstellungseröffnung der Malerin Heike Görlitz ein. „Die Magie der Ölmalerei“ ist ab 14 Uhr in der Schlossgalerie in Leitzkau besuchbar. Jeder Interessierte samt Freunde und Familie ist herzlich eingeladen.

Rock in Nielebock

Der Dorfclub Seedorf e.V. lädt am 1. Juni auf den Festplatz in Nielebock ein. Die Besucher erwartet ab 18 Uhr ein Rockkonzert mit Künstlern aus Gommern, Magdbeurg und Leipzig.

In diesem Jahr treten am 1. Juni wieder verschiedene Bands auf dem Festplatz in Nielebock auf. Foto: Martin Müller

Eintrittskarten kosten 15 Euro. Diese können direkt beim Dorfclub Seedorf e.V. oder unter der 0174/4393250 gekauft werden.

90. Geburtstag der Woltersdorfer Feuerwehr

Im Woltersdorfer Park wird am Sonnabend, 1. Juni, das 90-jährige Bestehen der Feuerwehr und der 10. Geburtstag der Kinderfeuerwehr gefeiert. Los geht es um 9.30 Uhr mit Ehrungen. Den ganzen Tag über gibt es Feuerwehrtechnik, Kinderschminken, Hüpfburgen und einen Autokran zu erleben. Mit Auftritten der Feuerwehrkapelle, von Zauberer Alfino oder Harry Wuchtig ist stets für Unterhaltung gesorgt.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr (vormittags) und die Einsatzkräfte (mittags/nachmittags) zeigen mehrere Vorführungen. Für Imbiss und Getränke wird umfassend gesorgt. Um 19 Uhr beginnt die Abendveranstaltung mit DJ ChrischY.

Burger Themenführung am Sonntag, 2. Juni

Während dieser Themenführung erleben die Teilnehmer die Geschichte der Wehr- und Wachtürme der ehemaligen Stadtbefestigung hautnah. Beim Rundgang durch die über 1.075-jährige Stadt der Türme wird die Vergangenheit der Oberstadt (Altstadt) erkundet.

Für Kinderführungen gilt: Eltern, Bekannte und Verwandte dürfen teilnehmen. Der Türmer Herrmanns schenkt den Kindern seine volle Aufmerksamkeit. Kinder unter 12 Jahren sollen mit Begleitperson erscheinen.

Für die ein-einhalb stündige Führung ist eine vorige Anmeldung und der Erwerb von Eintrittskarten bei der Tourist-Information Burg erforderlich.

Amtshoftag in Möckern

Am Sonntag, 2. Juni, findet einer der nächsten Möckeraner Amtshoftage auf dem Amtshof, Lochower Weg, von10 bis 17Uhr in Möckern statt. Während regionale Produkte und gute Musik genossen werden kann, wird auch für die Unterhaltung der Kinder gesorgt, diese können sich zum Beispiel durch den Schatzberg wühlen, über die Strohballen toben und sich schminken lassen.

Manufakturen, Handwerker und Künstler der Region verkaufen ihre Produkte und zeigen, wie diese hergestellt werden. Am Stand der Falkner können die faszinierenden Vögel bestaunt werden. Weitere Höhepunkte mit Mehrwert sind die täglichen Kräuter- und Parkführungen im wunderschönen Schlosspark.

Des Weiteren tritt das Genthiner Blasorchester auf und auch für das leibliche Wophl ist reichlich gesorgt.

Zerbener Schlosskonzert

Konzertpianist Ronny Kaufhold aus Genthin bei einem Schlosskonzert in Zerben. Foto: Bettina Schütze

Der Förderverein Elbe-Parey e.V. lädt am Sonntag, 2. Juni, um 16 Uhr, zu einem Kammerkonzert mit den Werken von Beethoven, Mozart und Strauss ein. Der Eintritt zur Veranstaltung im Schloss Zerben ist kostenlos, um Spenden wird jedoch gebeten.

3. Tag der Vereine

Der Genthiner Vereinsstammtisch lädt am Sonntag, 2. Juni, zum dritten Tag der Vereine ein. Die Veranstaltung findet von 11 bis 17 Uhr auf dem Vereinsgelände RGZV in der Feldstraße, Genthin, statt. Alle Sportbegeisterte, Musik- und Kulturinteressierte und Tier- und Gartenliebhaber sind herzlich willkommen. Speisen und Getränke werden vom RGZV zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Spieleabend in Möser

In der Möserstraße 2 findet am Sonntag, 2. Juni, ab 18 Uhr ein Spieleabend des Ortsbürgerverein statt.