Geschichte Dannigkow: Historische Sehenswürdigkeit einfach verschenkt

Seit 2004 stand der Kleinbahnwaggon 97-60-27 als Hingucker direkt an der Ernst-Thälmann-Straße in Dannigkow vor dem Spielplatz. Der Heimatverein hat ihn nun verschenkt, was teilweise zu Unverständnis geführt hat.