Auf dem beliebten Uferbereich des Altkanals zwischen Burg und Niegripp ist eine Sperrung eingerichtet. Was das für Spaziergänger und Fahrradfahrer bedeutet.

Darum ist zwischen Burg und Niegripp Abschnitt am Altkanal für Spaziergänger und Radfahrer gesperrt

Burg - vs

Wer in diesen Tagen zwischen Burg und Niegripp entlang des Altkanals unterwegs ist, muss sich auf Behinderungen einstellen. Aktuell sind Fuß- und Radwegbereiche gesperrt.

Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Grund dafür ist das Unwetter, zu dem es kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gekommen ist. Am 22. Dezember 2023 hatten sich durch Sturm „Zoltan“ entlang des Ufers zum Teil erhebliche Schäden im Baumbestand eingestellt. Zahlreiche Bäume seien entlang der Wasserstraße im Böschungsbereich entwurzelt worden.

Sehen Sie auch, wie Sturm „Zoltan“ Hunderte Bahnreisende im Jerichower Land stranden lässt.

Von einer Vielzahl an Bäumen seien Äste abgebrochen, die auf dem Boden liegen oder noch in den Kronen hängen würden. Und: In einer Passage des Abschnittes von der Ortschaft Niegripp bis zum Ortsteil Überfunder entlang des Altkanals ist der Boden aufgeweicht.

Dauer ist ungewiss

Die Gefährdung für Passanten wird von den zuständigen Stellen als hoch eingeschätzt. Der Bauhof der Stadt hat den Abschnitt vorsorglich gesperrt. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden muss und wann sie wieder aufgehoben werden kann, „konnte vonseiten des zuständigen Fachbereiches noch nicht abschließend benannt werden“, heißt es weiter.

Fußgänger, Radpendler und Touristen werden gebeten, den Abschnitt am Altkanal während des Sperrzeitraums nicht zu betreten und für ihre Wege zu nutzen.