Darum landen Lkw-Fahrer von der A2 in der Innenstadt von Burg - die Polizei reagiert

Ein Fahrer kam mit einem Lkw am Mittwoch nicht am Obelisk an der Kreuzung Am Markt in Burg vorbei. Andere Autofahrer fuhren ungerührt weiter.

Burg - Der Umleitungsverkehr von der Autobahn 2, die in Fahrtrichtung Hannover bei Burg-Ost nach einer heftigen Karambolage von Lkw vollgesperrt ist, hat den Landkreis Jerichower Land fest im Griff. Die Umleitungen sind überlastet, Fahrer suchen sich mittlerweile alternative Routen. Die führen Lkw auf eine Irrfahrt und in Burg in die Innenstadt. Das sorgt für große Probleme.

Der panische Blick geht auf das kleine Display vom Navigationssystem – vor und zurück geht nichts mehr. Bei ihrer Fahrt durch das Jerichower Land müssen sich Fahrer anders als geplant abseits der Autobahn 2 bewegen. Grund ist die gesperrte Fahrbahn Richtung Hannover, die nach einem heftigen Lkw-Crash am Dienstag mit Brand und Explosionen noch beräumt und repariert wird.

Aufgrund ihrer Länge bekommen Sattelauflieger bei der Fahrt durch Burgs Innenstadt Probleme. Foto: Marco Papritz

Das führt dazu, dass die Umleitungsstrecken über B1 und B246a überfüllt sind. Und dass sich Fahrer ganz offensichtlich alternative Routen, etwa über Google suchen, um voranzukommen. Nicht immer die beste Idee, wie sich zeigt. Am Mittwoch endete die Fahrt eines Sattelschleppers mitten in Burg: am Markt auf der Kreuzung mit einem Obelisk in der Mitte der Fahrbahn.

Enge Straßen als Herausforderung

Die engen Straßen und die Einbahnstraßenregelung brachten den Schwerlast-Lkw am späten Nachmittag zum Stehen. Den nachfolgenden Verkehr ebenfalls.

Durch die beherzte Hilfe von Passanten beim Rangieren und nach mehreren Versuchen rollte der dankbare Lkw-Fahrer schließlich nach einer Viertelstunde zurück in die Brüderstraße. Dieses Schauspiel sollte sich am Mittwoch fortsetzen. Dann allerdings begleitet mit einem Hupkonzert von Pkw-Fahrern.

Frank Altrath half, einen Lkw über den Burger Markt zu lotsen. lp

Frank Altrath, einer der Verkehrshelfer, versteht die Reaktion der Autofahrer nicht: „So ein Egoismus! Man sieht doch, wenn einer feststeckt.“ Er vermutet hinter dem Problem, dass Ortsfremde – nicht nur Lkw – in Burg stranden, ebenfalls die digitale Navigation. „Das weiß Google natürlich nicht, dass das hier so eng ist“, sagt er und deutet auf den Obelisken auf der Kreuzung Am Markt.

Thomas Kriebitzsch, Leiter des Polizeireviers Jerichower Land, erläuterte, dass mit der Sperrung auf der A2 der dringende Hinweis zur weiträumigen Umfahrung des Landkreises Jerichower Land verbreitet wurde. „Dies wird aber aus verschiedenen Gründen nicht von allen Fahrern beachtet“, so Kriebitzsch. Zur Einordnung: Über 40.000 Fahrzeuge passieren laut Messung vom ADAC den Abschnitt der A2, ein Großteil bildet dabei der Lkw-Verkehr.

Ein Brummi hatte sich am späten Dienstagabend in die Grünstraße in Burg verirrt. Eine der anderen Strecken, die definitiv nicht zur offiziellen Umleitung gehören und dennoch genutzt werden, ist der Verbindungsweg zwischen Pöthen und Wahlitz (Einheitsgemeinde Gommern).

Zusätzliche Beschilderung soll Lkw aus der Innenstadt halten

In Burg kommen Fahrzeuge nun ganz offensichtlich aus Richtung B1 über Berliner Straße und Breiter Weg in die Innenstadt. Nach einer Abstimmung mit Landkreis und Stadtverwaltung werden daher zusätzliche Schilder „an mehreren Bereichen aufgestellt, damit Lkw die Innenstadt meiden“, sagte Thomas Kriebitzsch am Donnerstag.

Die Gemeinde Biederitz hatte bereits bei der Kreisverwaltung zum Thema „Lkw-Durchfahrtsverbot“ vorgefühlt, was auch in Aussicht gestellt wurde. Die Lage auf den Straßen sei ruhig, so Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD). Woltersdorf stehe unter Beobachtung, da dort eine Begrenzung des Höchstgewichts festgelegt ist. Für die Überprüfung der Einhaltung dieser Regelung ist die Polizei zuständig.

In Anbetracht der engen Straßenverhältnisse in Lostau ist im Zuge der Fahrbahnsanierung der A2 zwischen Lostau und Burg-Ost ein Durchfahrtsverbot für Brummis festgelegt worden. Es gilt von der Anschlussstelle bis zur Kreuzung Körbelitz. Vorerst bis November, wie es vom Landkreis heißt. Es soll ein Begegnungsverkehr von Lkw vermieden werden – sie dürfen über die Landesstraße 52 lediglich in Richtung Autobahn durch die Ortschaft fahren.