Bei der Berufsorientierung in Burg bei Magdeburg ist deutlich geworden, das der Aufwand von Unternehmen, Nachwuchskräfte zu gewinnen, immer größer wird. Und muss.

Burg - Sie sind die Zukunft vom Handwerk und Handel und entsprechend begehrt. Jugendlichen im Jerichower Land haben die Qual der Wahl, welchen Weg sie einschlagen, um eine Ausbildung zu ergreifen und eine Karriere einzuschlagen. Der Wettkampf um Schüler, die bald ihren Abschluss in der Tasche haben werden, ist groß. Das hat sich in den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg bei Magdeburg gezeigt.