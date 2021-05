Ländlicher Weg Körbelitz - Gerwisch Das Ende der Buckelpiste

Kräftige Regenschauer, Blitze und Donner hielten die rund 30 Fahrradfahrer am Ortsausgang Körbelitz in Richtung Gerwisch am Dienstagnachmittag nicht davon ab, ausgelassen die Einweihung des sanierten ländlichen Verbindungsweges zu feiern.