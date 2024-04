Genthin/Gommern/Milow/ Zerbst/Hohenseeden - Am Wochende lockt das Jerichower Land unter anderem mit Flohmärkten, Konzerten und Jubiläumsfeiern. Die Volksstimme hat einen Überblick der Veranstaltungen, die am kommenden Wochenende stattfinden, zusammengestellt. Von Loburgs Konzerterlebnis mit Erich Kästner über Flohmärkte in Wahlitz und Gommern bis hin zu Kurzfilmen in Milow.

Freitag, 12. April in Loburg

In Loburg findet ein Musikalischer Abend mit Erich Kästner statt. Schloss Wendgräben lädt zu ihrem diesjährigen Frühjahrskonzert im Rittergut Barby ein. Im Kaminzimmer werden der Möckeraner Thorsten Fabrizi (Klavier) und die Magdeburger Mezzosopranistin Undine Dreißig zu erleben sein. Die beiden Künstler werden an diesem Abend die Gedichtsammlung „Die 13 Monate“ von Erich Kästner in Lieder und Klavierstücke von Brahms, Pfitzner, Reinicke und anderen einbetten.

Beginn ist um 19 Uhr, der Einlass erfolgt bereits um 18 Uhr. Die Veranstalter laden zu einem Sektempfang und Gesprächen ein. Der Eintritt ist frei, jedoch wird am Ausgang um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten. Da die Kapazität auf 50 Plätze begrenzt ist, bitten die Veranstalter um vorherige Anmeldung telefonisch oder per WhatsApp unter (0173) 203 16 54 oder (039245) 24 98.

Währenddessen in Genthin

Mit einer öffentlichen Feierstunde möchten die Genthiner Feuerwehrleute das 150 jährige Jubiläum zusammen mit Mitbürgern, Partnern und Unterstützern feiern. Professor Gordon Heringshausen, Pfarrerin Beate Eisert und Wehrleiter Tobias Dürpisch werden in ihren Redebeiträgen einen Einblick in die Entwicklung des Genthiner Feuerlöschwesens, den Dienst und in aktuelle Herausforderungen geben.

Auf eine 150-jährige Geschichte kann die Genthiner Feuerwehr zurückblicken. Das soll gefeiert werden. Foto: Michael Voth

Die öffentliche Veranstaltung findet am 12. April ab 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in der Trinitatis-Kirche statt. Musikalisch wird die Feier durch einenPosaunenchor begleitet.

Der Eintritt zur Feierstunde ist frei.

Brettin am Freitag

Ein Fußball-Schnuppertraining für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2014 bis 2019 bietet der TSV Brettin/Roßdorf am Freitag, 12. April, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr, an. Fußballinteressierte Kids sind dann zu einer Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände am Hohenbelliner Weg eingeladen. Die kleinen Gäste dürfen sich auf Zielschießen, kleine Spielformen, Fußballgolf und das Ermitteln ihrer Schussgeschwindigkeit freuen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Flohmarkt-Freitag in Wahlitz

Kaum wird es draußen wärmer, sprießen auch wieder die Flohmärkte aus dem Boden. Alle Schnäppchenjäger können am Bolzplatz im Gewerbegebiet in Wahlitz auf die Jagd nach Raritäten, Nützlichem oder Stehrümchen gehen. Los geht es am Freitag, 12. April und wer selber an einem Stand verkaufen möchte, kann sich unter (0176) 44551755 anmelden.

...und Gommern

Auch in Gommern wird am Wochenende gefeilscht. Der erste Gommeraner Flohmarkt des Jahres öffnet am Sonnabend, 13. April, von 9 bis 14 Uhr im Gewerbepark am Ehlecenter seine Pforten. Wer einen Stand betreiben möchte, kann sich unter (0172) 3514339 anmelden.

Der Gommeraner Flohmarkt sorgt für große Resonanz bei Händlern und Käufern. Thomas Schäfer

Musical am Freitag in Jerichow

In der Storchenscheune des Klosters hebt sich am Freitag,12. April, um 19 Uhr der Vorhang für „Eine Sommernacht“ – ein Zwei-Personen-Musical von David Greig und Gordon McIntyre in einer deutschen Übersetzung von Barbara Christ. Damit setzt das Kloster seine Zusammenarbeit mit dem Theater der Altmark (TdA) fort.

In dem Stück wird die Geschichte eines Kleinkriminellen und einer Anwältin erzählt, die sich in einer Sommernacht in einer Weinbar in Edinburgh treffen. Eine Begegnung, die zunächst aus Verzweiflung und Einsamkeit heraus entsteht, aber bald von einer unerwarteten Magie erfüllt wird. Was als One-Night-Stand beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Abenteuer, als Bob dringend 15.000 Pfund Diebesgut loswerden muss. Beide beschließen, das Geld in einer Nacht zu verjubeln, was sich als schwieriger erweist als gedacht.

Karten ab 22 Euro sind bei www.reservix.de sowie an deren Vorverkaufsstellen in Genthin, Tangermünde und Burg, an der Museumskasse sowie über www.kloster-jerichow.de erhältlich.

Sonnabend, 13.April in Güsen

An der Jagdhütte in Güsen findet am Sonnabend, 13. April, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse statt. Zur kleinen Stärkung der Besucher werden Kaffee und Kuchen gereicht. Zwecks besserer Planung wird bis zum heutigen Montag, 8. April, um eine Anmeldung unter der Telefonnummer (0174) 2030275 gebeten.

Müllsammeln am Wochenende in Gerwisch

Am Sonnabend rufen der SPD-Ortsverein Biederitz-Gerwisch und Ortsbürgermeisterin Karla Michalski (CDU) zum 28. Frühjahrsputz im Landschaftsschutzgebiet bei Gerwisch auf. Im Anschluss sind alle Helfer zu Würstchen sowie warmen und kalten Getränken eingeladen. Außerdem werden unter allen Teilnehmern wieder Tank- und Einkaufsgutscheine verlost.

Treffpunkt ist am 13. April um 9. 30 Uhr der Bolzplatz, Lostauer Straße.

Hohenseedener Bauern- und Kleintiermarkt

Der traditionelle Bauern- und Kleintiermarkt findet auch in diesem Jahr wieder jeden zweiten Sonnabend im Monat in Hohenseeden statt.

Schlachtetag auf Bauern- und Kleintiermarkt Hohenseeden, Carola Pfferkorn. Bettina Schütze

Am 13. April geht es los. Folgende Termine stehen bereits fest: 11. Mai, 8. Juni, 13. Juli, 10. August, 14. September mit Kartoffeltag, 12. Oktober mit Kürbistag, 9. November mit Schlachtetag und 14. Dezember. Am 20. Juli ist das Heidelbeerfest vorgesehen.

Grabower Tauschbörse am Sonnabend

Der Heimat- verein Grabow lädt zur Pflanzen-Tauschbörse ein. Getauscht werden eigene Pflanzen gegen neue oder man spendet einen kleinen Beitrag. Tauschware können zum Beispiel Pflanzen, Senker, Samen, Gartendeko oder gut erhaltene Töpfe und Vasen sein. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Los geht es um 10 Uhr am Sonnabend,13. April, am Dorfgemeinschaftshaus, Kirchplatz 7.

Oldtimer fahren am Samstag eine Tour durchs Jerichower Land

Am Sonnabend, 13. April, machen sich zahlreiche Oldtimerfreunde auf den Weg eine Ausfahrt durch das Jerichower Land zu machen. Diese kommen dabei durch Tucheim, Mützel, Karow, Kade, Bergzow und auch Hohenseeden, wie es auf der Tourstrecke steht. Rund 70 Kilometer lang wird diese sein. Zwischendurch gibt es auch einen Halt an der Feldküche. Im Anschluss werden die Teilnehmer am Heideeck am Genthiner Sonnenweg durch Live-Musik durch die Band Rapthor begrüßt. Diese hat im vergangenem Jahr den Jerichower-Land-Contest gewonnen.

Wer mitfahren möchte, sollte um 9.30 Uhr am Heideeck am Genthiner Sonnenweg sein, die Tour startet 10 Uhr. Um 16 Uhr kehren die Teilnehmer dorthin zurück. Der Nachmittag ist öffentlich: Vorbeischauen können alle, die Spaß an Musik und Oldtimern haben.

Schermen tanzt am Wochenende

2024 ist das Jahr des 25. Jubiläums der Bürgergemeinschaft Schermen. Ein Viertel Jahrhundert, in dem sich die Ehrenamtlichen in ihrem Ort einsetzten und das Leben bereicherten.

Das soll gefeiert werden. „Und zwar mit allen“, lässt Vereinsvorsitzende Gina Gerlach wissen. „Zum Jubiläum wollen wir mit allen Schermenern, die Lust haben mit uns zu feiern, eine große Party starten“, verrät sie. Der Jubiläumstanz steigt am Abend im Saal „Zur grünen Tanne“. Gina Gerlach betont: „Die Party ist wirklich für alle. Wir wollen den ganzen Ort mitnehmen und freuen uns über jeden, der mit uns feiern will.“

Einlass ist ab 18 Uhr, Partybeginn 18.30 Uhr. Die Karten für 10 Euro kann man schon im Vorverkauf in der Grünen Tanne erhalten.

Kurzfilme in Milow

Die Ökofilmtour Brandenburg macht Station im Naturparkzentrum in Milow und bietet spannende Unterhaltung für Groß und Klein. Es ist das 19. Brandenburgische Festival des Umwelt- und Naturfilms. Nachmittags werden zwei kindgerechte Kurzfilme zum Thema Umweltschutz im Wasser und zu Land gezeigt, abends folgt eine kurzweilige Doku zum Thema Lichtverschmutzung und dem AuBe-Projekt im Sternenpark Westhavelland. Beide Vorstellungen schließen mit einer Gesprächsrunde ab.

„Freddy – ich tauche nach Geisternetzen“ ist der erste Film. Für die 15-minütige Dokumentation aus dem Jahr 2023 hat Bernadette Hauke Regie geführt. „Müll in der Natur – Ein Job für die Krake“ ist zehn Minuten lang und wurde 2022 unter der Regie von Sarah Schultes gedreht. In der kindgerechten Gesprächsrunde im Anschluss mit dem Naturschutzbund Nabu Westhavelland geht es um Müllvermeidung.

Die Veranstaltung findet diesen Sonnabend, 13. April, 15.30 Uhr, statt. Der Eintritt zur Ausstellung im Naturparkzentrum ist für die Teilnehmer frei.

Mit „Licht aus – Wie künstliches Licht die Natur verändert“ geht es um 18 Uhr weiter. Auch hier ist der Eintritt zur Ausstellung frei. Spenden sind jedoch willkommen. Die Anmeldung ist unter 03386/ 211227 oder per E-Mail an npz@nabu-westhavelland.de möglich.

Sonntag, 14. April in Zerben

Das Rossini- Quartett Magdeburg begeht 2024 sein 35. Jubiläum. Gemeinsam mit der Pianistin Elena Kolesnitschenko erklingt „Das Forellenquintett“ von Franz Schubert. Lesungen und Moderation übernimmt wieder Ute Mertens.

Konzertreihe "Zerbener Schlossmusik". Bettina Schütze

Das Jubiläumskonzert „Fünf Jahre Zerbener Schlosskonzerte“ findet am Sonntag, 14. April, um 16 Uhr im Zerbener Schloss statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Durchführung der Konzertreihe wird am Ausgang gebeten.

Roßdorfer Sonntag

Ein großes Gemeinschaftskonzert unter dem Motto „We are family“ geben am Sonntag um 15 Uhr in der Roßdorfer Kirche der Genthiner Musikexpress und der Bläserchor des Kirchspiels Stremme. Die Vorbereitungen und gemeinsamen Proben unter der Leitung von Harry Banse laufen bereits seit Anfang des Jahres.