Gommern feiert in diesem Jahr 1075. Geburtstag. Zum Jubiläum hat die Biberpost eine Briefmarke mit dem offiziellen Jubiläumslogo herausgebracht. Konrad Zahn, Vorsitzender des Stadtfördervereins „Wir für Gommern", hält einen Briefmarken-Bogen in der Hand. Stoffbeutel und den Bierkrug, die Bürgermeister Jens Hünerbein in den Händen hält, sind zwei praktische Erinnerungsstücke an den 1075. Geburtstag, der in Gommern mit einem Veranstaltungsreigen begangen wird.

Foto: Manuela Langner