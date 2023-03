Das sind die beliebtesten Vornamen 2022 in Burg

Grafik; vs

Burg - 345 Geburten sind im vergangenen Jahr vom Burger Standesamt registriert worden. Sechsmal wurde der Name Theo vergeben, bei den Mädchen war das Ergebnis nicht so eindeutig. Ella, Elli und Ida lagen vorn, aber auch fünf weitere Vornamen wurden jeweils dreimal vergeben. Was sind die Renner heute und früher?