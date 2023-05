Möckern - Weiße Elefanten sind in etwa so selten wie weiße Haie vor der Elbmündung, die ihre Verwandten – also die Forelle blau - in Lochow besuchen wollen. Trotzdem soll jetzt in Möckern (Jerichower Land) ein Bypass gelegt werden, falls die Nordseebewohner doch mal Lust haben, bis zur Ehlequelle zu hechten, sofern denn genug Wasser den Bach runter geht.

