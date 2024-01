Burg/Genthin. - . „Auch für das vergangene Jahr haben wir wieder recherchiert, welche Vornamen für Mädchen und Jungen bei uns in der Klinik am häufigsten gewählt wurden“, wird Dr. Hans-Jürgen Richter, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Helios Klinik Jerichower Land, in einer Pressemitteilung zitiert. Wie sieht die Hitparade der Vornamen aus?

Bei den Mädchen landeten Hanna und Hannah ganz vorn. Auf dem zweiten Platz folgten Klara und Clara vor Mathilda. Beliebtester Jungenname war Oskar/Oscar. Auf dem zweiten Platz landete Liam, Rang drei belegte Fritz.

Bei insgesamt 335 Geburten im Jahr 2023 erblickten in der Burger Klinik 341 Kinder das Licht der Welt. Darunter waren sechs Zwillingspaare. 2023 hatten die Jungen wieder deutlich die Nase vorn. 174 Jungen stehen in der Statistik 167 Mädchen gegenüber. Das schwerste Baby wog stolze 5150 Gramm. Das größte Baby maß stattliche 58 Zentimeter. Der geburtenstärkste Monat war der Juni mit 35 Entbindungen, während im April die wenigsten Geburten verzeichnet wurden. Der geburtenreichste Tag war der 27. Oktober 2023 mit fünf Geburten.

„Ich finde es großartig, dass wir mit unserer Arbeit überzeugen können und sich viele werdende Eltern für uns entscheiden. Das Team der Frauenklinik setzt sein gesamtes Fachwissen und seine Erfahrung ein, um sicherzustellen, dass jede Entbindung sicher verläuft. Wir sind ein hochmotiviertes Team und freuen uns, wenn Eltern Schwangerschaft, Geburt und die Zeit nach der Geburt selbstbewusst und selbstbestimmt erleben“, fügt Dr. Richter in der Pressemitteilung hinzu.

Sicher und behutsam in das gemeinsame Familienleben – das ist das Motto des Mutter-Kind-Zentrums der Helios Klinik Jerichower Land, die laut Mitteilung großen Wert darauf, legt, werdende Familien von Anfang an in guten Händen zu wissen.