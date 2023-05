Sommer und ein großes Fest in Burg bei Magdeburg: In der Kreisstadt steigt ab Freitag, 2. Juni, das größte Stadtfest im Jerichower Land. Worauf können sich die Besucher freuen?

Das Wochenende in Burg bei Magdeburg: Worauf sich Besucher des Rolandfestes freuen können

Die Rolande, wie hier der Burger Ritter des Rechts, werden das Stadtfest in Burg bei Magdeburg am Freitag mit eröffnen. Das Eröffnungsprogramm ist schon vielversprechend.

Burg - Es geht los: Am Wochenende wird im Jerichower Land groß gefeiert. Das große Rolandfest startet am morgigen Freitag, 2. Juni, im Burger Goethepark unmittelbar neben dem Bahnhof. Und da die Kreisstadt in diesem Jahr auf 1075 Jahre Geschichte blickt, dreht sich natürlich alles um diese Zahl, sagt Veranstalter Maik Scholkowsky.