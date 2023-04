Vor einer Zugdurchfahrt warnt üblicherweise eine Ansage. Nicht so am Burger Bahnhof. Die Bahn erklärt, warum.

Burg - ICE-Züge sind selten gesehen am Burger Bahnhof. Umso überraschender ist es, wenn der schnellste Zug der Bahn, der es immerhin auf mehr als 250 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit bringt, plötzlich an einem Bahnsteig vorbeirauscht. Und das ohne eine vorherige Durchsage wie: „Achtung an Gleis 1, ein Zug fährt durch.“